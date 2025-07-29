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محافظ بورسعيد يطلب من المواطنين المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

10:19 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناشد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، المواطنين، اليوم الثلاثاء، المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد المحافظ، خلال ترأسه اجتماع لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار إلى أهمية مشاركة المواطنين الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد.

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اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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