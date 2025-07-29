صحة جنوب سيناء: 8 مكاتب لصرف مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي مجانًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن تقديم الخدمات المجانية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى توفير مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي مجانًا لكل طفل مولود لأم حاملة لفيروس بي، بشرط أن يكون نتيجة تحليل فيروس بي من مستشفى حكومي تثبت إصابة الأم بالمرض، و إحضار صورة بطاقة مستلم المصل على أن يكون من أقارب المولود "الأب، الأم، الجد، العم، الخال"، وإخطار ولادة لا يتعدى الـ 24 ساعة من الولادة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أن المديرية تقوم بالتنسيق بين مسؤولي الفيروسات الكبدية بالمستشفيات بكافة مدن المحافظة، لصرف الأمصال في حالة استيفاء كافة شروط الصرف.

وأكد أنه يجري توفير التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي لمخالطي مرضى الإلتهاب الكبدي، وذلك طبقًا لعدة ضوابط وشروط منها نتيجة تحليل فيروس بي تثبت إصابة المريض به من مستشفى حكومي، إحضار تحليل فيروس بي سلبي للمخالطين إن أمكن، ويكون التطعيم لكل مخالط يعيش مع المريض في نفس المنزل، تقديم أوراق الثبوتية للمرضى والمخالطين، مثل "صورة بطاقة الرقم لقومي، صورة شهادة الميلاد للأطفال".

وأشار إلى أنه جرى تخصيص 8 مكاتب صحية على مستوى المحافظة، وهم: مكتب صحة رأس سدر، مكتب صحة أبوزنيمة، مكتب صحة أبورديس، مكتب صحة أول طور سيناء، مكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة دهب، مكتب صحة نويبع، مكتب صحة سانت كاترين.