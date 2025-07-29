جثته تحولت لأشلاء.. مصرع عامل دهسا أسفل عجلات القطار في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مجهول الهوية مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره على مزلقان غير قانوني في مدينة دشنا، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث قطار لشخص بدائرة البندر.

بالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الرابع تقريبًا دهسه القطار وجثته تحولت لأشلاء، خلال مروره على مزلقان غير قانوني قبل محطة دشنا الرئيسية.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف هوية المتوفي.