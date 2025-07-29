

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بغرفة مولدات الكهرباء بقرى الثمانين جنوب مركز باريس.

تلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بغرفة مولدات الكهرباء بقرى الثمانين.

على الفور تحركت سيارات الإطفاء والحماية المدنية، إذ تم السيطرة على حريق بمعاونة الأهالي.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبها، أكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات من خلال جهود رجال الحماية المدنية والوحدة المحلية بالمركز.

وبحسب بيان المحافظة، فإنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء، إذ تواجد رئيس المركز لمتابعة الموقف بالقرية، وتم التنسيق مع قطاع الكهرباء؛ لتوفير مولد بديل وعودة خدمة الكهرباء بالقرية في أقرب وقت.