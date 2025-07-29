ضبط مصنع غير مرخص يعيد تعبئة زيوت طعام مستعملة ببني سويف (صور)

بني سويف – حمدي سليمان

ضبطت مديرية التموين بمحافظة بني سويف مصنعًا غير مرخص يُعيد تدوير زيوت الطعام المستعملة وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات إلى المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بشأن وجود المصنع في مركز ناصر شمال المحافظة. ووجّه المسؤول بسرعة فحص البلاغ والتحقق من صحته.

وبالانتقال إلى الموقع، وبالتنسيق مع مديرية الصحة ومباحث التموين، تبين أن المصنع لا يحمل أي تراخيص رسمية أو سجل تجاري، ويقوم بتعبئة الزيوت المستعملة في عبوات مقلدة لعشرات العلامات التجارية المعروفة، ما يمثل مخالفة جسيمة تمس الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على أدوات التشغيل و1530 زجاجة زيت معبأة كانت معدّة للتوزيع، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.