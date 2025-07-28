كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، مؤخرًا، جامعة كفر الشيخ الأهلية رفقة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

وزير التعليم العالي أعلن خلال افتتاحه جامعة كفر الشيخ الأهلية عن موعد الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك ضمن الجامعات الأهلية الأخرى المقرر انطلاق الدراسة بها في نفس الموعد.

ووفق ذلك يستعرض "مصراوي" التفاصيل الكاملة الخاصة بجامعة كفر الشيخ الأهلية عقب افتتاحها من وزير التعليم العالي من خلال أبرز المعلومات عنها.

الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ كشف في تصريحات صحفية، عن جامعة كفر الشيخ الأهلية صدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن تلك الجامعات الأهلية هي : جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

ولفت إلى أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تضم 13 كلية هي : الطب البشري، والفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، زالحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن فتح باب التقديم للطلاب الجدد لعام 2025- 2026، والهدف منها تكون جامعة رائدة عالميًا في التعليم والبحث العلمي بحلول عام 2030، وتقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز الابتكار، وخدمة المجتمع من خلال برامج أكاديمية متطورة.