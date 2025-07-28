تشييع جثمان شاب قُتل بطلق ناري خلال حفل زفاف في الدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شيّع المئات من أهالي قرية ميت مرجا سلسيل، بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، جثمان الشاب وائل السيد ربيع، 22 عامًا، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال حفل زفاف بقرية النخيل التابعة لمركز المنزلة.

وانطلقت مراسم التشييع من المسجد الكبير بالقرية عقب صلاة المغرب، بعد استلام الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من التشريح تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بوصول الشاب إلى مستشفى المنزلة العام مصابًا بعيار ناري أودى بحياته. وبفحص الواقعة، تبين أن المتهم يُدعى "محمد. م. ا"، وشهرته "البشلا"، أطلق عيارًا ناريًا خلال حفل الزفاف ما أدى لإصابة المجني عليه.

وأوضح في أقواله أمام الشرطة أن الطلقة خرجت من سلاحه بطريق الخطأ أثناء إطلاق النار ابتهاجًا، نافياً وجود نية للقتل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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