جامعة الأقصر الأهلية تبدأ الدراسة بـ 4 كليات وتعلن منحًا للمتفوقين

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت جامعة الأقصر الأهلية انطلاق الدراسة رسميًا، خلال مؤتمر صحفي ترأسته الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية، بحضور محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة وعمداء الكليات.

وأوضح المحافظ أن الجامعة تُعد نقلة نوعية للتعليم الجامعي في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ بأربع كليات هي: الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، السياحة والآثار، الفنون والتصميم، واللغات والترجمة والعلوم الإنسانية. وتطرح الكليات برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإرشاد السياحي، إدارة المطارات، التصميم الداخلي وتصميم الأزياء، إضافة إلى برامج الترجمة للغات عدة، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن البرامج الأكاديمية تم تصميمها لتواكب تطورات سوق العمل، وتخدم القطاعات الاقتصادية والثقافية في الأقصر. وأضافت أن التسجيل المبدئي متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، على أن تُعلن وزارة التعليم العالي لاحقًا تفاصيل التنسيق ونسب القبول.

وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف استقبال طلاب الثانوية العامة، الأزهرية، والتعليم الفني، وفقًا لما سيصدر عن المجلس الأعلى للجامعات. كما لفتت إلى خطط مستقبلية للتوسع الأكاديمي تشمل افتتاح كليات الطب والتمريض، وغيرها من التخصصات الحيوية، في إطار دعم منظومة التعليم في صعيد مصر.

وتابعت أن الجامعة تخطط لتعزيز الحضور الدولي عبر شراكات مع جامعات أجنبية، لتبادل الطلاب وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة. كما أعلنت عن تخصيص منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء الأقصر، ومنح خاصة لأبناء الشهداء، إلى جانب خصومات جزئية تصل إلى 25% لطلاب الدفعة الأولى حتى التخرج، وذلك دعمًا لأسر الصعيد وتخفيفًا للأعباء المادية.