طلقة طائشة في حفل زفاف تودي بحياة شاب في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

قُتل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا إثر إصابته بطلق ناري خلال حفل زفاف أقيم بقرية النخيل التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى المنزلة العام بوصول جثة الشاب "وائل السيد ربيع العشري"، طالب من قرية ميت مرجا سلسيل بمركز الجمالية، مصابًا بعيار ناري أودى بحياته.

وبالانتقال والفحص، اتهم شهود عيان "محمد.م.ا"، الشهير بـ"البشلا"، بإطلاق النار خلال الزفاف احتفالًا بالمناسبة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بطريق الخطأ.

تمكنت مباحث مركز المنزلة من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، حيث أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة دون قصد أثناء إطلاق النار ابتهاجًا بالزفاف.

وقد أمرت النيابة العامة بإيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحه وبيان أسباب الوفاة، وفتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة.