عودة لمسرح الجريمة.. الزوج القاتل يمثل الواقعة بمنزله بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اصطحبت نيابة إيتاي البارود، اليوم الإثنين، المتهم بقتل زوجته ودفنها خلف المنزل، لتمثيل جريمته في مسرح الأحداث، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت أجهزة الأمن قد كشفت غموض واقعة تغيب المجني عليها، "إيمان.إ.ا" 39 سنة، بعد تلقي بلاغ من زوجها، "صبحي.م.ع" 53 سنة، مهندس زراعي ومقيم بقرية برقامة، بغيابها المفاجئ عن المنزل، قبل أن تفضح التحريات ارتكابه الجريمة ومحاولته تضليل الأمن بتحرير بلاغ كاذب.

وأرشد المتهم عن مكان دفن الجثة، التي تم انتشالها من حفرة داخل فناء المنزل، مغطاة بطبقة أسمنتية. وبمناظرتها، تبين إصابتها بجروح رضية في الرأس.

واعترف الزوج تفصيليًا أمام النيابة بقتل زوجته بعد أن رفضت إقامة العلاقة معه، حيث ضربها بعصا حديدية أثناء غياب الأبناء، ثم لفها ببطانية ودفنها مستخدمًا فأسًا وكوريكًا، مضيفًا أنه تظاهر بالبحث عنها بين الجيران، وحرر بلاغًا بتغيبها في اليوم التالي لإبعاد الشبهات.

كانت النيابة العامة، قررت أمس حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، واصطحبته اليوم لتمثيل الجريمة.

اقرأ أيضًا:

حديدة وحفرة وصبة أسمنت.. "إيمان" رفضت العلاقة فعاقبها زوجها بنهاية مروعة