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العثور على جثة متحللة داخل مزرعة بالوادي الجديد

07:40 م الإثنين 28 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عُثر، اليوم الإثنين، على جثة رجل في حالة تحلل داخل إحدى المزارع بمنطقة "قروين" الاستثمارية التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول داخل مزرعة، وبالانتقال والفحص تبين أنها تعود للمواطن نسيم عاطف محمد، 55 عامًا، ومقيم بمحافظة الجيزة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بمستشفى الفرافرة المركزي بأن الوفاة حدثت منذ عدة أيام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة.

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العثور على جثة متحللة جثة متحللة داخل مزرعة مركز الفرافرة مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي
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