محافظ الدقهلية لمدير المواقف: "مش عايز أشوفك في المحافظة" (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، جولة مفاجئة بمدخل قرية ميت خميس من جهة النيل التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وذلك عقب انتهائه من عمله بمكتبه وعودته إلى الاستراحة، لمتابعة الانضباط ورفع كفاءة المرافق العامة، خاصة في مداخل المدن والقرى التي تمثل الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأثناء الجولة، لاحظ محافظ الدقهلية انتشار الإشغالات والتعديات العشوائية من الباعة الجائلين على جانبي الطريق، ما يشوّه المظهر العام ويعطّل حركة المواطنين والمركبات.

وقد استدعى المحافظ رئيس مركز ومدينة المنصورة إلى موقع الجولة ميدانيًا، ووجّه له توجيهات حاسمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات فورًا من مدخل قرية ميت خميس، وتدبير مكان بديل حضاري للباعة الجائلين يراعي حقهم في العمل دون التأثير على حركة الطريق أو الشكل العام، وإعادة تنظيم المدخل بما يعكس المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد مرزوق قائلًا: "مداخل المدن هي مرآة المحافظة، والمظهر الحضاري للمنصورة خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

كما لاحظ المحافظ، خلال جولته، تمركزًا عشوائيًا لسيارات موقف (ميت خميس – أويش الحجر – كفر الشنهاب – منية سمنود – نوسا البحر) في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى حالة من التكدس المروري والارتباك.

وعلى الفور، استدعى مدير عام المواقف بالمحافظة، ووجّه له أوامر مباشرة بالتنسيق مع رئيس المدينة لإنشاء ساحة حضارية للموقف وتنظيمه بشكل هندسي يراعي الانضباط وحركة الدخول والخروج، وتوفير مقاعد مناسبة للمواطنين المنتظرين، مع مراعاة شروط السلامة والنظافة، وشن حملة فورية لإزالة جميع المواقف العشوائية داخل مدينة المنصورة والمراكز التابعة.

ووجّه المحافظ حديثًا حادًا ومباشرًا إلى مدير المواقف قائلًا: "مش عايز أشوفك في المحافظة.. تنزل تفتّش بنفسك، تلف على كل المواقف، وتشيل أي عشوائية، وتسمع مشاكل الناس وتحلّها بإيدك".

واختتم اللواء طارق مرزوق جولته بتأكيده أن المرحلة القادمة ستشهد رقابة ميدانية صارمة، وأن كل مسؤول سيُحاسب على مستوى انضباط موقعه ومراعاة مصالح المواطنين.