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لضمان نزاهة الانتخابات.. "حقوق الإنسان" يؤهل مراقبي الشيوخ

05:54 م الإثنين 28 يوليه 2025

الاستعدادات الجارية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تدريبيًا متخصصًا لممثلي منظمات المجتمع المدني في الإسماعيلية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وفي إطار تعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

ركز البرنامج التدريبي، الذي استضافته مكتبة مصر العامة، على صقل مهارات المراقبين الميدانيين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتناولت الجلسات، التي أدارها أعضاء من المجلس وقياداته التنفيذية، شرحًا معمقًا للنظام الانتخابي المصري والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات القانونية المنوطة بهم.

شمل اللقاء تدريبات عملية مكثفة حول آليات الرصد الميداني الاحترافي، ومهارات إعداد التقارير الموضوعية التي توثق سير عملية الاقتراع بدقة.

كما تم تدريب المشاركين على قنوات الاتصال المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، لضمان سرعة نقل الملاحظات وتعزيز فعالية المتابعة.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا النشاط يندرج ضمن استراتيجيته الهادفة إلى دعم الممارسات الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة التزام جميع المراقبين بالحياد التام والمهنية المطلقة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن الإعلام المسؤول يُعد شريكًا أساسيًا في ترسيخ ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حقوق الإنسان مراقبة الانتخابات
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