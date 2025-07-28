الشرقية: إنجاز 93% من ملف التصالح وتوجيهات رسمية بتعظيم موارد الدولة

الشرقية - ياسمين عزت:

كشفت محافظة الشرقية عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية في إطار جهود الدولة لتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين وتعزيز الموارد المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، المهندس حازم الأشموني، والذي استعرض بالأرقام نسب الإنجاز المحققة، موجهًا بتسريع وتيرة العمل لخدمة المواطنين وتحقيق المستهدفات المالية.

أظهر التقرير، الذي نوقش خلال الاجتماع، تحقيق نتائج متقدمة في الملفات الرئيسية؛ إذ تم الانتهاء من فحص 150,117 طلب تصالح في مخالفات البناء من إجمالي 160,748 طلبًا، بنسبة إنجاز بلغت 93.4%.

وفي ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، تم الانتهاء من تحرير 13,752 عقدًا، مما يضفي صفة قانونية على أوضاع آلاف المواطنين.

وعلى صعيد مواجهة البناء العشوائي، نجحت منظومة المتغيرات المكانية في التعامل مع 99.2% من إجمالي المتغيرات المرصودة، مما يعكس سرعة استجابة الأجهزة المحلية في الحد من التعديات.

كما أسفرت الحملات الميدانية عن إزالة 427 إعلانًا مخالفًا، في حين بلغ عدد الإعلانات المرخصة بالمحافظة 27,259 إعلانًا.

ولم يقتصر الاجتماع على استعراض الإنجازات، بل شدد المحافظ على ضرورة تعزيز الأداء المالي للوحدات المحلية.

ووجه الأشموني بضرورة تفعيل أقسام الإيرادات لتحصيل مستحقات الدولة، سواء من الموازنة العامة أو الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن تعظيم الموارد يُعد أساسًا لتمويل المشروعات الخدمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقد شهد الاجتماع حضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود لإنهاء كل الملفات العالقة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.