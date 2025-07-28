الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع، اليوم الإثنين، في مطعم سوري شهير بمنطقة المندرة بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية.

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مطعم كرم الشام بشارع ملك حفني بمنطقة المندرة قبلي بنطاق حي المنتزه ثان.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم قطع مرافق الكهرباء والغاز عن المطعم، فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران

ووفقًا لمصادر أمنية، لم يتسبب الحريق في أي إصابات حتى الآن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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