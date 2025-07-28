اللقطات الأولى لحريق مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أظهرت اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع، اليوم الإثنين، داخل مطعم شهير بشارع ملك حفني بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية، تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المبنى، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين والمارة في المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد باشتعال النيران داخل مطعم كرم الشام بشارع ملك حفني بمنطقة المندرة قبلي شرقي المحافظة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بثلاث سيارات إطفاء، وجرى قطع مرافق الكهرباء والغاز عن المطعم كإجراء وقائي لمنع امتداد الحريق أو وقوع أي انفجارات.

وبحسب مصادر أمنية، لم تسفر الواقعة حتى اللحظة عن أي إصابات بشرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى العقارات المجاورة.

وبدأت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته، في وقت تتابع فيه غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تطورات الموقف بشكل دوري.

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