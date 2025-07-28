"بشاكوش وسكين".. زوج يقتل شريكة حياته بـ7 طعنات بالغربية

كتب - عاشور عبد العظيم:

شهدت قرية الجابرية التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، جريمة مأساوية هزت الأوساط المحلية، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته بوحشية داخل منزل الزوجية، مستخدمًا شاكوش وسلاحًا أبيض، قبل أن يتوجه بنفسه ويسلم نفسه إلى قسم الشرطة معترفًا بجريمته.

تلقى اللواء حسن زكي، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ حول وقوع جريمة قتل في منزل الزوجية بقرية الجابرية.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة بقيادة الرائد محمد عمارة إلى مكان الحادث، حيث تبين العثور على جثة المجني عليها "ر. ر. ف"، وقد فارقت الحياة غارقة في دمائها، متأثرة بإصابات بالغة في الرأس نتيجة الضرب بشاكوش، فضلًا عن 7 طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج ارتكب الجريمة إثر خلافات أسرية، قبل أن يستعيد وعيه ويسلم نفسه للشرطة، معترفًا بتفاصيل الواقعة ومكان إخفاء الأدوات المستخدمة في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت الاستماع لأقوال المتهم والشهود، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية الذين أكدوا أن المجني عليها كانت حسنة السيرة والخلق.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، التي أضحت حديث الأهالي بالمحافظة، في انتظار تقرير الطب الشرعي واستكمال الاستماع لأقوال المتهم لمعرفة دوافعه الكاملة لارتكاب تلك الجريمة المروعة.