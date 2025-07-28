إعلان

حريق هائل يلتهم مطعم مأكولات سورية شهير بالإسكندرية- صور

04:10 م الإثنين 28 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق مطعم مأكولات سورية (1)
  • عرض 3 صورة
    حريق مطعم مأكولات سورية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق هائل اليوم الإثنين، في مطعم شهير بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية محاولة السيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنيةبالإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق داخل مطعم مأكولات سورية شهير شارع ملك حفني منطقة المندرة قبلي بنطاق حي منتزه ثاني.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى قطع مرافق الكهرباء والغاز عن موقع الحريق.

ولم يسفر الحريق حتى الآن عن إصابات فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهود السيطرة عليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مطعم مأكولات سورية الإسكندرية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حان وقت وقف حرب غزة ونداء خاص لترامب.. كلمة السيسي بشأن أزمة غزة -فيديو
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟