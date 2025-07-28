حريق هائل يلتهم مطعم مأكولات سورية شهير بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق هائل اليوم الإثنين، في مطعم شهير بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية محاولة السيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنيةبالإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق داخل مطعم مأكولات سورية شهير شارع ملك حفني منطقة المندرة قبلي بنطاق حي منتزه ثاني.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى قطع مرافق الكهرباء والغاز عن موقع الحريق.

ولم يسفر الحريق حتى الآن عن إصابات فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهود السيطرة عليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.