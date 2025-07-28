محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية - صور

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، والذي يجري تنفيذه بالتنسيق بين المحافظة، ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد للتطوير.

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، واستمع لشرح مفصل عن الأعمال التي تتضمن تطوير الواجهات، والزخارف، والمرافق، وأعمال الخشب والرخام، والأثاث، وأنظمة الصوت والضوء، بالإضافة للخدمات المتكاملة التي سيجري توفيرها للمصلين والزائرين، والتي رُوعي فيها الحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية من أجل الحفاظ على الطابع الديني والأثري للمسجد.

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة لسير العمل، لتذليل أية معوقات تؤثر على سير العمل، واتخاذ ما يلزم حيالها، لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المسجد الذي يتمتع بمكانة دينية وتاريخية كبيرة، خاصة وأن خطة التطوير تراعي الأبعاد الثقافية والتاريخية مع تعزيز دوره كواجهة دينية وسياحية مهمة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة مساجد التي أخذت على عاتقها تطوير مساجد آل البيت.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية.