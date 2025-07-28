بعد الإبلاغ عن اختفائها.. العثور على جثمان طفلة داخل مصرف ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على جثمان طفلة صغيرة داخل مصرف زراعي في القرية، اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن، على جثة طفلة تُدعى "جومانا.م.س"، 6 أعوام، والمبلغ باختفائها، بمصرف زراعي بالقرية.

جرى انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.