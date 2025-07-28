أسوان – إيهاب عمران:

أنهت محافظة أسوان استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستجرى يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وقال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وظهورها بالصورة اللائقة.

وأضاف محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتلتزم الحياد الكامل دون أى تمييز، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على التجهيز والإعداد الفنى والإدارى لمقار اللجان وتقديم الدعم اللوجستي فقط.

وأشار المحافظ إلى أن اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، قام بالمتابعة الميدانية لكافة مقار اللجان الانتخابية، والتى يبلغ عددها 190 لجنة موزعة على مختلف المراكز والمدن، للتأكد من توافر جميع الاحتياجات الأساسية وتوفير بيئة ملائمة تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة.

ووجه محافظ أسوان الدعوة لأهالي أسوان إلى النزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة في مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان يتنافس فيها 8 مرشحين على مقعدين بالنظام الفردى، وهم: أحمد سعد درويش حزب مستقبل وطن، وياسين عبد الصبور حزب حماة وطن، ومتولى العريبى حزب النو، وأحمد ياسين منصور حزب العـدل. ومحمد عبدالقادر مستقل، وعيد حسيب البدينى مستقل، ويسرى محمد مستقل ، وعمرو يوسف مستقل، بينما مخصص لأسوان مرشح واحد ضمن قائمة الصعيد.