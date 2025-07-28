إعلان

صابون العرب.. حكاية أقوى مسحوق غسيل طبيعي من صحراء سيناء

02:56 م الإثنين 28 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جني النباتات
  • عرض 10 صورة
    الغجرم
  • عرض 10 صورة
    فوئد النباتات الطبيعية
  • عرض 10 صورة
    رغودة النبات
  • عرض 10 صورة
    نبات العجرم
  • عرض 10 صورة
    نباتات طبيعية ذات فوائد بصحرء سانت كترين
  • عرض 10 صورة
    نمو نبات العجرم بين لصخور
  • عرض 10 صورة
    تحويل النبات لمسحوق غسيل
  • عرض 10 صورة
    نبات يستخدم كمسحوق غسيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

وسط الوديان الصخرية العميقة والتضاريس الوعرة لجبال سانت كاترين، ينمو نبات يبدو بسيطًا في شكله، لكنه يحمل سرًا لم تكتشفه بعد المدن الحديثة، إنه "العجرم"، ذلك النبات الصحراوي الذي يعرفه البدو جيدًا، ليس كعشب عادي، بل كأقوى منظف طبيعي عرفته البيئة الجبلية.

في حديثه لـ "مصراوي"، يقول الشيخ جميل عطية، خبير النباتات الطبيعية بسانت كاترين: "نبات العجرم هو صابون العرب.. نستخدمه من زمان في تنظيف الملابس، قوته في إزالة البقع لا تقل عن المساحيق الصناعية، بل تفوقها أحيانًا، دون ضرر على البيئة أو الجلد."

هذا النبات العجيب، لا يُزرع ولا يُروى، بل ينبت تلقائيًا في صحراء سيناء، ويزدهر قبل كل النباتات الأخرى، يبلغ ذروة نضارته في فصل الشتاء بعد أن تمتلئ سيقانه بالماء، وتذبل أطرافه مع بداية الصيف- بحسب عطية.

ويحكي جميل أن البدو يستخدمونه بطريقتين: إما طازجًا، يُقطف من الجبل ثم يُدق حتى يتحول إلى عجين، يُوضع مباشرة في الغسالات لتظهر رغوته القوية، أو يُجفف ويُطحن ليصبح مسحوقًا يُستخدم بديلًا عن مساحيق الغسيل المعروفة.

لكن "العجرم" ليس الوحيد في كنوز سانت كاترين، فالمنطقة التي وصفها جميل بـ"المعمل الطبيعي المفتوح"، تزخر بعشرات الأنواع من النباتات الطبية والعطرية، التي ما زالت تنتظر من يكتشف قيمتها، ويحوّلها إلى منتجات دوائية أو تجميلية أو منزلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صابون العرب أقوى مسحوق غسيل طبيعي صحراء سيناء جبال سانت كاترين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حان وقت وقف حرب غزة ونداء خاص لترامب.. كلمة السيسي بشأن أزمة غزة -فيديو
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟