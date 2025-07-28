صابون العرب.. حكاية أقوى مسحوق غسيل طبيعي من صحراء سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

وسط الوديان الصخرية العميقة والتضاريس الوعرة لجبال سانت كاترين، ينمو نبات يبدو بسيطًا في شكله، لكنه يحمل سرًا لم تكتشفه بعد المدن الحديثة، إنه "العجرم"، ذلك النبات الصحراوي الذي يعرفه البدو جيدًا، ليس كعشب عادي، بل كأقوى منظف طبيعي عرفته البيئة الجبلية.

في حديثه لـ "مصراوي"، يقول الشيخ جميل عطية، خبير النباتات الطبيعية بسانت كاترين: "نبات العجرم هو صابون العرب.. نستخدمه من زمان في تنظيف الملابس، قوته في إزالة البقع لا تقل عن المساحيق الصناعية، بل تفوقها أحيانًا، دون ضرر على البيئة أو الجلد."

هذا النبات العجيب، لا يُزرع ولا يُروى، بل ينبت تلقائيًا في صحراء سيناء، ويزدهر قبل كل النباتات الأخرى، يبلغ ذروة نضارته في فصل الشتاء بعد أن تمتلئ سيقانه بالماء، وتذبل أطرافه مع بداية الصيف- بحسب عطية.

ويحكي جميل أن البدو يستخدمونه بطريقتين: إما طازجًا، يُقطف من الجبل ثم يُدق حتى يتحول إلى عجين، يُوضع مباشرة في الغسالات لتظهر رغوته القوية، أو يُجفف ويُطحن ليصبح مسحوقًا يُستخدم بديلًا عن مساحيق الغسيل المعروفة.

لكن "العجرم" ليس الوحيد في كنوز سانت كاترين، فالمنطقة التي وصفها جميل بـ"المعمل الطبيعي المفتوح"، تزخر بعشرات الأنواع من النباتات الطبية والعطرية، التي ما زالت تنتظر من يكتشف قيمتها، ويحوّلها إلى منتجات دوائية أو تجميلية أو منزلية.