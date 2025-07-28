جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، ورشة تفاعلية عملية بعنوان "الآلات الموسيقية والألعاب عند المصري القديم" للأطفال وسط أجواء من البهجة والمرح والموسيقى، وذلك في إطار فعاليات البرنامج الصيفي الخاص بالمتحف، والذي يهدف إلى ربط النشء بتاريخ وطنه من خلال التعرف على حياة قدماء المصريين، وغرس قيم الوطنية لديهم.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة تضمنت جانبين، إحداهما نظري لتقديم شرح للأطفال عن أنواع الآلات الموسيقية في مصر القديمة، مثل الآلات الوترية والإيقاعية وآلات النفخ، ودورها في الحياة اليومية والطقوس الدينية، والتعرف على ألعاب المصريين القدماء التي كانت تستخدم للترفيه وتنمية المهارات.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الجانب العملي تضمن أنشطة عملية مبهجة، قام خلالها الأطفال بصنع نماذج مصغرة من بعض الآلات الموسيقية القديمة بأنفسهم، على أنغام موسيقى مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وأكد على استمرار تفعيل البرنامج الصيفي، كونه يعمل على تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال بطريقة مبتكرة وتفاعلية، وتجمع بين التعلم واللعب في آن واحد.