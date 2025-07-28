الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالغدة النخامية، أنقذت بصر مريض كان قد فقد الرؤية نتيجة ضغط شديد من الورم على العصب البصري.

وكان المريض قد وصل إلى قسم الطوارئ بالمجمع وهو يعاني من اضطرابات حادة في الرؤية كادت أن تودي ببصره بالكامل. وبمجرد استقباله، خضع لجميع الفحوصات والإشاعات التشخيصية اللازمة بدقة وسرعة، ليتم تحديد طبيعة الحالة وموضع الورم، والتحضير الفوري لإجراء تدخل جراحي عاجل.

أُجريت الجراحة باستخدام تقنية المنظار عبر الأنف، وهي من أحدث التقنيات في جراحات قاع الجمجمة والغدة النخامية، حيث تتيح إزالة الورم دون الحاجة إلى فتح الجمجمة، مما يقلل من التدخل الجراحي ويقلص مدة التعافي والمضاعفات المحتملة. وقد نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل، ويخضع المريض حاليًا لمرحلة النقاهة والمتابعة الدقيقة، مع تحسن ملحوظ في الرؤية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، عددًا من الخبرات المتميزة في مجال جراحة المخ والأعصاب، من بينهم: الدكتور محمد سالم، المدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتور محمد حسن، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة قناة السويس، إلى جانب الدكتور بيتر موريس، المدرس المساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد كريم في تخصص التخدير.

وشارك في العملية طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى ضم كلًا من: الأستاذة سعاد، الأستاذة سناء، الأستاذة بسمة، والأستاذة هالة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عادل، مدير العمليات، والدكتور حسام سلامة، المدير الطبي، والدكتور أحمد خالد، مدير المجمع.