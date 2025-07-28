"النظافة أو الرحيل".. محافظ بورسعيد يمنح مهلة أخيرة لرؤساء الأحياء

بورسعيد - طارق الرفاعي:

منح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، فرصة أخيرة لرؤساء الأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ملفي النظافة وإزالة الإشغالات، ملوّحًا بإجراء حركة تغييرات في حال عدم تحقيق نتائج ملموسة.

وشدد المحافظ، خلال اجتماع مطول مع رؤساء الأحياء، على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق المظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا ضرورة إحداث تغيير جذري في أداء الأحياء، ورفع جميع التعديات والإشغالات على حرم الطريق.

وقال المحافظ بلهجة حاسمة: "إذا لم يحدث تغيير واضح في بورسعيد خلال الفترة المقبلة، سيتم إجراء تغييرات بالجهات التنفيذية بما يلبي تطلعات المواطنين".

كما أكد على تقديم الدعم المادي الكامل لجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات والآلات المستخدمة في أعمال النظافة ورفع الإشغالات.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة بسرعة إعداد دراسة متكاملة تشمل المعدات والآلات المطلوبة لكل حي، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لها على وجه السرعة، بالإضافة إلى سرعة إزالة التعديات والإشغالات، وفرض الانضباط في محيط حديقة المنتزه التي تقع بين حيي العرب والمناخ.

واستعرض المحافظ أيضًا مدى توافر العمالة الكافية بمجال النظافة على مستوى المحافظة، والصلاحية الفنية للمعدات والآلات المستخدمة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء الخدمي.

وكلف اللواء محب حبشي، كلًا من: نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد، بمتابعة الأعمال ميدانيًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، مؤكدًا أن أي تقصير لن يكون مقبولًا.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن يلمس المواطن تحسنًا واضحًا في نظافة الشوارع، والحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة الباسلة.