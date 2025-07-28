رئيس هيئة قناة السويس يستقبل سفير سنغافورة لبحث الفرص الاستثمارية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الإثنين، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة.

ويأتي ذلك لبحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق عمل الهيئة، سواء في المناطق الصناعية واللوجستية أو الموانئ البحرية التابعة لها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض جمال الدين مميزات المنطقة الاقتصادية وما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في إطار رؤيتها الاستراتيجية التي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا متنوعًا، مشيرًا إلى أهمية تكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، والذي يُشكل محورًا حيويًا لربط الإنتاج والتصنيع بالأسواق العالمية، خاصة مع امتلاك الهيئة لـ6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر.

وأكد رئيس الهيئة، على اهتمام المنطقة الاقتصادية بتوسيع آفاق التعاون مع الشركات والمؤسسات السنغافورية في مجالات ذات أولوية، وفي مقدمتها قطاع إدارة وتشغيل الموانئ، موضحًا أن الهيئة تنسق حاليًا مع الوكالة السنغافورية للتعاون الدولي (SCE) لنقل الخبرات السنغافورية في هذا المجال، بما يسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي للموانئ التابعة للهيئة.

شدد رئيس الهيئة، على أن تطبيق النظم الذكية في إدارة وتشغيل الموانئ يعزز من مؤشرات الحوكمة، ويرفع كفاءة التشغيل ومعدلات التداول، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.