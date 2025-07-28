الدقهلية - رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم، الحالة العامة للشوارع والميادين بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على أعمال رفع القمامة، والنظافة العامة، والإشغالات.

وأكد "مرزوق" ضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة أعمال النظافة بنطاق المدينة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، لضمان بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق الاستجابة الفورية لأي طارئ أو تقصير، لافتًا إلى أن استمرار تحسين مستوى النظافة يمثل أولوية قصوى للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. كما وجّه رؤساء الأحياء والمدن بضرورة التواجد الميداني، ومتابعة فرق العمل أولًا بأول، والتنسيق الكامل مع منظومة الرصد والمتابعة لسرعة التدخل عند الحاجة.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددًا من الإدارات بديوان عام المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء داخل الديوان، مشددًا على ضرورة استمرار بذل الجهود لتحقيق تطلعات ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات، وتوفير الخدمات، وسرعة الاستجابة لمطالبهم.