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إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

01:09 م الإثنين 28 يوليه 2025
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 744 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 5 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 214 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 140 حالة تعد بالبناء (متغيرات مكانية)، بالإضافة إلى 72 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 318 حالة تعدٍ مباشر على الأراضي الزراعية الخاصة.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف مواجهة التعديات بكافة صورها، والتعامل الفورى معها ومع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتنفيذ الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات، وداعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

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إزالة التعديات أملاك الدولة اللواء عماد كدواني ممتلكات الدولة
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