الأقصر - محمد محروس:

خيّم الحزن على أهالي أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، بعد أن استيقظت القرية صباح اليوم على واقعة صادمة، بعد العثور على جثمان طفل بالصف الخامس الابتدائي مشنوقًا بحبل فوق سطح منزل أسرته، في ظروف غامضة أثارت حالة من الذهول والعديد من التساؤلات.

البداية جاءت حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عبر شرطة النجدة من مركز شرطة أرمنت، يفيد بالعثور على جثمان طفل في العقد الثاني من عمره، معلقًا بحبل على سطح منزل أسرته.

تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث عثر على التلميذ معتز عبدالوهاب البالغ من العمر 12 عامًا جثة هامدة، والحبل ملتف حول عنقه.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنزل، وتم استدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة، بينما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وتجري حاليًا تحقيقات عاجلة من قبل فريق البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث، في ظل غموض يكتنف الواقعة، وعدم استبعاد وجود شبهة جنائية حتى اللحظة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمبع التحقيقات تحت إشراف مباشر من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وتسود حالة من الحزن والذهول بين سكان القرية، الذين لم يستوعبوا بعد ما حدث للطفل، وسط مطالبات بسرعة الكشف عن الحقيقة، وتحديد ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم جريمة تقف خلفها أيادي خفية.