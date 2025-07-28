قنا - عبدالرحمن القرشي:

علّق الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، رئيس جامعة قنا، على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن رسوب 71% من طلاب كلية الطب بالجامعة، مؤكدًا أن النسبة المتداولة "غير دقيقة"، وأنه لا توجد حالة رسوب جماعي كما يُشاع على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الجامعة في بث مباشر مع مراسل موقع "مصراوي"، إن النتائج خضعت لمراجعة دقيقة من لجان الكنترول، وتم إعلانها وفق القواعد المعمول بها في كليات الطب على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن التقييم تم بناءً على نظام الامتحانات الموحدة الجديد، والذي طُبّق هذا العام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح "عكاوي" أن نسبة النجاح في بعض المواد كانت منخفضة نسبيًا، لكنها لا تعكس فشلًا جماعيًا، بل تُظهر التفاوت الطبيعي في مستوى الطلاب بعد تطبيق آليات تقييم أكثر دقة وصرامة في ضوء المعايير الجديدة.

وأكد "عكاوي" أن الجامعة حريصة على مصلحة الطلاب، مشددًا على أن الكلية ستفتح باب التظلمات أمام الطلاب المتضررين، وسيتم فحص كل طلب بشفافية تامة.

وتابع "عكاوي": "نحن نُقدّر قلق الطلاب وأسرهم، لكننا ملتزمون بتقديم تعليم طبي حقيقي يواكب المعايير العالمية، ولن نتهاون في ضمان جودة الخريج الذي سيتعامل لاحقًا مع حياة المرضى".

وشدد رئيس الجامعة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن أي أرقام رسمية تخص نسب النجاح أو الرسوب تصدر فقط عن إدارة الجامعة أو الكلية، داعيًا الطلاب إلى مراجعة الشؤون الطلابية أو الموقع الرسمي في حال وجود استفسارات.