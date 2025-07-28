ضبط محطة وقود استولت على 8 آلاف لتر سولار بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محطة وقود استولت على 7 آلاف و976 لتر سولار، وذلك خلال حملة مكثفة على محطات تموين السيارات بالمحافظة.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية نفذت حملات مكثفة على محطات الوقود والأسواق.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات لقيامها بالتصرف فى كمية من السولار وقدرها 7976 لتر سولار، كما جرى تحرير 4 محاضر تقليد علامات تجارية لمحلات شهيرة، محضر بيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ووجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، مع استمرار تشديد الحملات التموينية على الأسواق.