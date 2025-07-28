رغم حرارة الجو.. "السخنة" تنعش رحلات اليوم الواحد لشواطئ السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

على الرغم من ارتفاع حرارة الطقس في السويس، والتي سجلت 40 درجة مئوية في الظل وتزداد مع الرطوبة، فإن ذلك لم يمنع توافد مئات الأسر من إقليم القاهرة الكبرى إلى الشواطئ الخاصة بالعين السخنة، والتي تستقبل رحلات اليوم الواحد.

ورغم أن درجات الحرارة في السويس لا تختلف كثيرًا عن القاهرة، فإن المصطافين يفضلون قضاء يوم في مياه خليج السويس، لما يتميز به من طقس جاف نسبيًا مقارنة بأجواء العاصمة وهوائها المشبع ببخار الماء، وذلك وسط إجراءات احترازية وتعليمات مشددة لمنع حدوث أي حالات غرق، لا سيما للأطفال.

كما يُسهم قرب المسافة في تفضيل السويس عن الوجهات الأخرى، إذ لا تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السويس أكثر من ساعة ونصف، دون زحام أو تكدس أو بوابات تفتيش، فضلًا عن تكلفة رحلات اليوم الواحد المقبولة نسبيًا، بما يتناسب مع جودة الخدمات مقارنة بالأسعار المرتفعة على شواطئ البحر المتوسط والزحام الشديد في بعض الفترات، خاصة خلال موجات الحر.

وقد رفعت إدارة الشواطئ درجة الاستعداد خلال منتصف الأسبوع، مع التأكد من توافر عدد كافٍ من المنقذين على الشاطئ، إلى جانب مراقبة حركة المصطافين في المياه عبر أبراج المراقبة المواجهة للشاطئ. كما جرى التنسيق مع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور مينا فوزي، لتوفير سيارة إسعاف في كل شاطئ للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

كما استقبل الشاطئ العام في السويس، المعروف باسم "شاطئ السوايسة"، عشرات الأسر ضمن رحلات اليوم الواحد، اليوم الإثنين، حيث وصلت أتوبيسات المصطافين من مناطق متعددة بالقاهرة، فضلًا عن زوار الشاطئ من أهالي السويس. وسَمَحت إدارة الشاطئ بدخول الأتوبيسات إلى أقرب نقطة من الشاطئ، تيسيرًا على كبار السن.

وانتشر المنقذون على شاطئ السوايسة، مع مراقبة مستوى المد بشكل دوري، والتأكد من عدم تجاوز المصطافين حزام الأمان، الذي يحدد المنطقة الآمنة للسباحة للكبار والأطفال على حد سواء. وبينما يستمتع الأطفال بالمياه حتى موعد غلق الشاطئ في الخامسة مساءً، يفضل كبار السن قضاء فترة الذروة داخل الكبائن المجهزة، التي توفر إطلالة مباشرة على مياه الخليج والمدخل الجنوبي لقناة السويس.

ويضم الشاطئ العام عدة كبائن، تتراوح رسوم تأجيرها بين 200 جنيه للكبائن العادية وسط الأسبوع، و400 جنيه للمكيفة، فيما تزداد الأسعار بمقدار 100 جنيه يوم الجمعة والعطلات. أما تذكرة الدخول فهي ثابتة بسعر 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع، مع رسوم تأجير شمسية وأربعة كراسي بسعر 80 جنيهًا.