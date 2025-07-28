من 6 ص لـ12 ظهرا.. قطع الكهرباء عن 40 قرية في أسيوط على مدى 3 أيام

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى التابعة للمركز، بدءًا من اليوم الإثنين ولمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأوضحت رئاسة المركز، في بيان رسمي، أن الانقطاع سيتم يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بناءً على إخطار وارد من هندسة كهرباء ديروط، ويتضمن فصل التيار عن قطاع (1) جهد ك.ف من محطة محولات ديروط.

تفاصيل الانقطاع حسب الأيام:

- الإثنين: يشمل الانقطاع مناطق الظهير الصحراوي، وهي: كارجاس، محطة الصرف الصحي، المساعدة، الوطنية، محطة الغاز الطبيعي، الكمين الغربي، أمشول، سرقنا، نزلة سرقنا، دحروج، الشيخ مغيرة، الكوم الأخضر، زاوية هارون، نزلة ضاهر، نزلة فرج، خارفه، منشية ناصر، عزبة عبد العليم، كوم إنجاشة، وباويط.

- الثلاثاء: يشمل الانقطاع مناطق: صنبو، عزبة التحرير، نزلة مصطفى، عزبة النصر، أبو الهدر، نجع مبارك، نجع سوليم، نزلة بدوي، الزورة، كوم الزرزور، دشلوط، ساو، نزلة ساو، أبو كريم، بانوب، المحمودية، وببلاو.

- الخميس: يعود الانقطاع إلى مناطق الظهير الصحراوي، وهي: كارجاس، محطة الصرف الصحي، المساعدة، الوطنية، محطة الغاز الطبيعي، الكمين الغربي، الرياض، عواجه، وعزبة أبو العيون.

وناشدت رئاسة مركز ديروط المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترات الانقطاع لضمان استمرار الخدمات الحيوية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الكهربائية بالمركز.