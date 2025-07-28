إعلان

جثة في الشارع.. "مهند" سقط ميتا من الطابق الثالث بسوهاج

10:26 ص الإثنين 28 يوليه 2025

جثة - أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب في منتصف العشرينات من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من شرفة مسكن أسرته بالطابق الثالث بمنطقة حي الكوثر شرقي محافظة سوهاج.

البداية كانت باستقبال مستشفى اليوم الواحد بسوهاج المدعو "مهند ع. م"، 25 عامًا سائق ويقيم بدائرة قسم الكوثر، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

أفاد كل من والده، ووالدته "أسماء ع. أ"، 45 عامًا ربة منزل بأن نجلهم كان يجلس على سور شرفة شقتهم بالطابق الثالث واختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج وفاة شاب سقوط من اعلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين