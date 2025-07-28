جثة في الشارع.. "مهند" سقط ميتا من الطابق الثالث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب في منتصف العشرينات من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من شرفة مسكن أسرته بالطابق الثالث بمنطقة حي الكوثر شرقي محافظة سوهاج.

البداية كانت باستقبال مستشفى اليوم الواحد بسوهاج المدعو "مهند ع. م"، 25 عامًا سائق ويقيم بدائرة قسم الكوثر، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

أفاد كل من والده، ووالدته "أسماء ع. أ"، 45 عامًا ربة منزل بأن نجلهم كان يجلس على سور شرفة شقتهم بالطابق الثالث واختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.