انتشال جثة طفلة بمياه النيل في شبرا الخيمة



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طفلة بنهر النيل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تلقي اللواء هيثم مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغا بوجود جثة طافية بنهر النيل بجوار معدية دمنهور دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة الطافية، إذ تبين أن الجثة لطفلة تدعى "جنا. ع. م"، 11 عاما، بنهر النيل بجوار معدية دمنهور دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وكانت ترتدي فانلة حملات وشورت أحمر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث.