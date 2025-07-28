القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع "كريازي" بدائرة قسم أول العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل ورشة صيانة بمصنع "كريازي" بطريق بلبيس الصحراوي، دائرة قسم أول العبور.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، إذ تم الدفع بسيارتي إطفاء و2 خزان استراتيجي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ويجري حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع في أتوبيس سعة 35 راكبًا، و10 براميل زيت مستهلك، وبعض البطاريات، جميعها كانت موجودة أسفل مظلة بمساحة 200 متر، وامتد الحريق على مساحة 70 مترًا تقريبًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.