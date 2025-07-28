إعلان

بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة

12:43 ص الإثنين 28 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد
  • عرض 4 صورة
    اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد
  • عرض 4 صورة
    اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة – أحمد نصرة:

اصطدم قطار بخط المناشي بجرار زراعي محمّل بسيلاج، اليوم الأحد، أثناء عبوره مزلقان قرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأفاد شهود عيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، بعدما استطاع سائق الجرار القفز منه قبل وقوع التصادم.

وتجرى الآن عملية إزالة آثار الحادث و رفع الجرار من على القضبان لتأمين سلامة المواطنين، وعودة وانتظام حركة القطارات على الخط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث قطار خط المناشي أبو الخاوي اصطدام قطار بجرار زراعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان