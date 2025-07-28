بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

اصطدم قطار بخط المناشي بجرار زراعي محمّل بسيلاج، اليوم الأحد، أثناء عبوره مزلقان قرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأفاد شهود عيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، بعدما استطاع سائق الجرار القفز منه قبل وقوع التصادم.

وتجرى الآن عملية إزالة آثار الحادث و رفع الجرار من على القضبان لتأمين سلامة المواطنين، وعودة وانتظام حركة القطارات على الخط.