الجد والأب رموهم.. كشف لغز توأم الطريق الزراعي بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية ملابسات واقعة العثور على طفلين توأم حديثي الولادة تُركا في ساعات الليل على طريق زراعي ناءٍ بين قريتي "أكوة" و"المجفف" بمركز ديرب نجم، حيث تبين أن والدهما وجده لأبيه هما من أقدما على التخلص منهما، وقد تم ضبطهما للتحقيق في الواقعة.

بدأت تفاصيل القضية حين عثر عدد من الشباب مساء أحد أيام الأسبوع الثاني من يوليو الجاري، على التوأم ملقيين وسط الأراضي الزراعية، بعد أن استرشدوا إلى موقعهما بأصوات بكائهما القادمة من الظلام. وبالقرب منهما، وُجدت زجاجة حليب ودواء وحامل أطفال، فيما كانا يرتديان ملابس كاملة. وعلى الفور، أبلغ الشبان مركز الشرطة، ليتم نقل الطفلين إلى حضّانة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة.

أثارت الواقعة مشاعر الغضب والذهول بين الأهالي، وانتشرت تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.

لاحقًا، حضرت إلى مركز الشرطة سيدة تُدعى "عبير. م"، تبلغ من العمر 24 عامًا، وتقيم بمركز مشتول السوق، مؤكدة أنها والدة الطفلين. وأوضحت في أقوالها أن والد التوأم هو "أحمد. ط"، 30 عامًا، سائق توك توك ومتزوج من أخرى ولديه أربعة أبناء. وأضافت أنها تزوجته بعقد عرفي بموافقة والده، بعد علاقة نشأت بينهما أثناء عملها بائعة خضروات في السوق.

وقالت عبير إنها حملت بتوأم رغماً عن رغبة الزوج الذي حاولت إقناعه مرارًا بإثبات نسب الطفلين، لكنه رفض بشدة. وأوضحت أنها حاولت إجهاض نفسها عدة مرات دون جدوى، وبعد الولادة تفاقمت الخلافات، فأوهمها الزوج بأنه سيتولى تسجيل الطفلين باسمه ثم يعيدهما إليها، لكنها فوجئت بمنشورات على مواقع التواصل تشير إلى العثور عليهما في الأراضي الزراعية.

وتمكنت عبير بمساعدة إحدى السيدات من الوصول إلى مركز الشرطة حيث تعرفت على طفليها. وأبدت رغبتها في اصطحابهما إلى منزل أسرتها، مؤكدة أن الأب ألقاهما عمدًا للتنصل من مسؤوليته وإسقاط المطالبة بإثبات النسب.

من جهتها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الطفلين وجدهما من ناحية الأب، ووضعت الأم تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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