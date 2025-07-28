طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت النيابة العامة في القليوبية بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استدراج صديقهما والاعتداء عليه جنسيًا تحت تهديد السلاح، وتصوير الواقعة بهدف ابتزازه لاحقًا.

تعود تفاصيل الواقعة، كما كشفتها تحريات مباحث مركز شبين القناطر، إلى تلقي بلاغ من والد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، أفاد فيه بأن صديقين لنجله استدراجاه إلى أحد متنزهات منطقة الجعافرة بحجة طلب المساعدة، وفور وصوله، أشهر أحدهما سلاحًا أبيض "مطواة" في وجهه، وتناوبا على الاعتداء عليه وتصويره.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وهما عاطلان يبلغان من العمر 20 و21 عامًا، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الجريمة. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الواقعة، وأرجعوا دافعهم إلى "الانتقام" من المجني عليه ورغبتهما في ابتزازه.

وقد حرر محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمين.