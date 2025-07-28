بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نجح فريق جراحي متخصص بمستشفى ههيا المركزي في إنقاذ يد مريض من ضرر دائم، وذلك بعد إجراء عملية تجميلية دقيقة لإصلاح تهشم شديد في أحد أصابعه، مما حال دون بتره.

وصل المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من إصابة هرسية بالغة في الإصبع الأوسط لليد اليسرى، تضمنت تهتكًا كاملًا في الأوتار والأعصاب، بالإضافة إلى فقدان جزء من العظام.

قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل ومعقد، تم خلاله ترميم الأنسجة المتضررة وإصلاح الأوتار والأوعية الدموية والأعصاب المقطوعة، باستخدام تقنيات الجراحة الدقيقة للحفاظ على وظيفة اليد.

قاد الفريق الجراحي الدكتور أسامة قاسم، استشاري جراحة التجميل ومدير مركز الحروق، بمعاونة الدكتور إسلام محي السيد والدكتور محمد رضا مهدي، أخصائيي التجميل.

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن العملية تكللت بالنجاح، وأن حالة المريض الآن مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة داخل المستشفى، مشيدًا بكفاءة الطاقم الطبي.

يأتي هذا النجاح في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، تماشيًا مع المبادرات الرئاسية الصحية.

ويُعد مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا أحد المراكز المرجعية في دلتا مصر، حيث يخدم أهالي الشرقية والمحافظات المجاورة في مجال الجراحات الدقيقة والمعقدة.