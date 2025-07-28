بعد إعلان نتيجة الثانوية.. شاب ينهي حياته بـ"حبة غلال" في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل مستشفى الحسينية المركزي في محافظة الشرقية، الأحد، جثة شاب في أوائل العشرينيات من عمره، لقي حتفه جراء تناول حبة سامة (تستخدم في حفظ الغلال)، فيما تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مركز شرطة الحسينية بلاغًا من أسرة الشاب "إيهاب. م. ع - 19 عامًا" بالعثور عليه في حالة حرجة داخل منزله، وقد جرى نقله إلى مستشفى الحسينية المركزي، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأشارت أقوال أحد أفراد الأسرة إلى أن الشاب أقدم على الانتحار بعد شعوره بالإحباط نتيجة حصوله على درجات متدنية في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.