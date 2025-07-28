افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في حضور وزير الثقافة غدًا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تنطلق غدًا الإثنين الموافق 28 يوليو فعاليات الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب، بمقر كلية سان مارك، تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ الإسكندرية، وذلك ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويقام المعرض بتنظيم من الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتوسيع دائرة العدالة الثقافية عبر إقامة معارض محلية تستهدف جميع فئات المجتمع.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 75 دار نشر رسمية وخاصة، إلى جانب قطاعات تابعة لوزارة الثقافة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، فضلاً عن جناح خاص للهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تعرض مجموعة متنوعة من إصداراتها بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه واحد و20 جنيهًا، بما يسهم في توفير المعرفة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الحالية تعكس حرص الهيئة على الوصول إلى الجمهور في المحافظات، وتقديم محتوى ثقافي يُراعي التنوع الاجتماعي ويستجيب للاهتمامات المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد دور النشر المشاركة يؤكد فاعلية المعارض المحلية في دعم صناعة النشر وترويج الكتاب.

وأضاف أن الهيئة تهدف إلى جعل الكتاب جزءًا من الحياة اليومية للمواطن، عبر تقديم إصدارات بأسعار ميسرة تفتح الباب للجميع للاطلاع والاقتناء.

وأشار إلى أن اختيار كلية سان مارك كمقر للمعرض يأتي ضمن توجه الهيئة نحو بناء شراكات مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي المعرفي لدى الشباب، لافتًا إلى أن النجاح الكبير الذي حققته معارض الفيوم وبورسعيد منح دفعة قوية لاستمرار تنظيم المعارض في المحافظات الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المحلية والفاعلين الثقافيين.

وترى وزارة الثقافة في معرض الإسكندرية محطة رئيسية في سلسلة معارض الكتاب الصيفية، باعتبار المدينة إحدى أبرز منارات الثقافة والتنوير في مصر والمنطقة، وبما يتسق مع رؤية الدولة في دعم الكتاب والمبدعين، وتمكين المواطن المصري من حقه الأصيل في المعرفة والاطلاع.