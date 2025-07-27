7 مصابين في انقلاب ميكروباص على صحراوي الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق بلبيس - السلام الصحراوي بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما دفعت هيئة الإسعاف بثماني سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة لهم.

وقد عملت الفرق المختصة على إزالة آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور وعودتها إلى طبيعتها. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.