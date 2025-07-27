السكك الحديدية تواجه ظاهرة رشق القطارات بندوات توعوية ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظّمت الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى بهيئة سكك حديد مصر، بالتعاون مع محافظة بني سويف، ندوة توعوية تستهدف التصدي لظاهرة رشق القطارات بالحجارة، والتي تتسبب في أضرار مادية وبشرية وتشكل تهديدًا على سلامة الركاب والمرافق.

جاءت الندوة بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، وعلاء الجعار، مدير الإعلام بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، في إطار جهود موسعة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية مرافق النقل العام.

وأكد اللواء سامي علام أهمية هذه الفعاليات في مواجهة الظواهر السلبية التي تتطلب توعية وتكافلًا من المجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات لا تضر فقط بمرافق الدولة، بل تُشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة التي تتحملها الدولة.

من جهته، أوضح علاء الجعار أن الندوة تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز المشاركة المجتمعية من الجهات التنفيذية، والمؤسسات الإعلامية والدينية والتعليمية، من مساجد وكنائس ومدارس ومراكز شباب وقصور ثقافة، لنشر التوعية بين الأطفال والنشء بمخاطر هذا السلوك غير المسؤول.

وقدّم مسؤولو الهيئة خلال اللقاء عرضًا توضيحيًا حول المخاطر المباشرة الناتجة عن ظاهرة رشق القطارات، وتأثيرها السلبي على أمن وسلامة الركاب، إلى جانب التحذير من استخدام المعابر غير القانونية على خطوط السكك الحديدية، لما لها من تداعيات تعرقل جهود تطوير قطاع النقل.