السيطرة على حريق شقة امتد لـ 3 طوابق في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مساء الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث وامتد إلى الطابقين الرابع والخامس بعقار سكني بمنطقة المتراس غرب المدينة، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان قسم شرطة مينا البصل قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن جنوب المتراس - بلوك 15 مدخل 3 - بنطاق حي غرب، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة في الطابق الثالث نتيجة ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال ستارة بإحدى الشرفات، ما تسبب في امتداد النيران إلى الطابقين العلويين. وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي العقار، إضافة إلى تنفيذ أعمال التبريد.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مينا البصل، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.