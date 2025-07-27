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"مستقبل وطن" يعقد المؤتمر الانتخابي الثالث بباريس الوادي الجديد (صور)

09:34 م الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (6)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (8)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (4)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (3)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (5)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (21)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (20)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (2)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (19)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (18)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (17)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (16)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (15)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (14)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (13)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (12)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (11)
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    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (10)
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (1)
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    المهندس أحمد أيوب مرشح مستقبل وطن
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    احمد أيوب مرشح مستقبل وطن بالوادي الجديد
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    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (22)
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    مؤتمر انتخابي بمركز باريس لمرش مستقبل وطن (7)
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، المؤتمر الانتخابي الجماهيري الثالث لمرشح الحزب في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لأهالي مركز باريس وذلك بمقر مركز شباب المدينة.

حضر المؤتمر لفيف من قيادات وكوادر الحزب بأمانة المحافظة ومركزي الخارجة وباريس، والمحاسب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، ووصفي حسن عبد الموجود أمين الحزب بمركز باريس، والمهندس أحمد أيوب مرشح الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وأمناء الحزب بالمركز والمحافظة والوحدات الحزبية القروية بمركز باريس.

رحب وصفي حسن عبد الموجود أمين الحزب بمركز باريس، بجماهير مركز باريس وقراه وبالحضور وضيوف مركز باريس وأمناء الأحزاب السياسية في قائمة من أجل مصر، مقدما الشكر للحضور وقيادات الحزب وأعضائه على المشاركة الفعالية في المؤتمر .

كما دعا المحاسب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، جماهير مركز باريس والحضور بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في شهر أغسطس المقبل، بما يعكس الوعي الشعبي لدى جماهير مركز باريس وقراه والمحافظة بشكل عام وبما يؤكد الدعم الشعبي للقيادة السياسية وانجازاتها الكبيرة.

وقال المهندس أحمد أيوب مرشح الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، خلال المؤتمر، إن حجم المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة يعكس مدى ترابط الشعب ودعمه لاستقرار الدولة في ظل المؤامرات المحيطة بها في الإقليم ومدى وعي الشعب بهذه المخاطر وبما يعكس دعم الشعب للقيادة السياسية الواعية التي عبرت بسفينة الوطن بسلام من أحلك الظروف التي مرت بها الفترة الماضية وبالظروف الحالية.

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الوادي الجديد حزب مستقبل وطن القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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