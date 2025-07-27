القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في ليلةٍ خالية من الضجيج، وعلى سطح منزلٍ بدا آمنًا، كان "رجب" ينتظر اللحظة التي يُغمد فيها سكّينه.

اختبأ في الظل، راقب بصمت، حتى غلب النوم ضحيته، ثم تسلل إليه وطعنه حتى الموت... لا بدافع الانتقام أو الغيرة، بل من أجل السرقة، وقطعة حشيش في جيبه.

مشهد دموي لم تتخيله شبرا الخيمة، ونهاية مأساوية لرجل لم يكن يعلم أن قاتله يبيت على مقربة من أنفاسه.

- تفاصيل الجريمة البشعة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمدعو "رجب م. أ."، 28 عامًا، لحّام، بعد ثبوت تورطه في قتل المجني عليه "إمام عيسى إمام" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في جريمة هزّت أهالي منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 يونيو 2024، حينما خطط المتهم للجريمة بدقة، وتربّص بالمجني عليه أعلى سطح المنزل، منتظرًا أن يغفو، ثم تسلل إليه وهو نائم، وسدد له طعنات قاتلة في الصدر والبطن باستخدام سلاح أبيض "سكين".

- قتل بدافع السرقة وتعاطي المخدرات

لم يكن القتل نهاية الجريمة، بل بداية سلسلة من الأفعال الإجرامية. فبحسب تحقيقات النيابة، ارتكب الجاني جريمته بغرض السرقة، حيث استولى على ممتلكات المجني عليه بعد أن تأكد من وفاته، وفرّ هاربًا، بينما كان يحمل في جيبه مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي، إضافة إلى سلاح أبيض بدون ترخيص.

- العدالة تنتصر بعد رأي المفتي

أحيلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية الذي أبدى الرأي الشرعي بإعدام المتهم، وبعد مداولات المحكمة، صدر الحكم النهائي بالإعدام شنقًا، لينال الجاني جزاء ما اقترفت يداه.

- خاتمة مأساوية لضحية بريئة

لم تكن الجريمة مجرد قتل من أجل المال، بل قصة غدر ونذالة في قلب ليلٍ آمن، راح ضحيتها إنسان لم يكن يتوقّع أن نهايته ستكون على يد جار أو معروف.

فيما لا تزال قلوب الأهالي تنزف حزنًا، تبقى هذه الجريمة تذكرة بأن الشر لا يطرق الباب.. بل أحيانًا يسكن فوق سطح المنزل.