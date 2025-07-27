الفيوم - حسين فتحى:

في واحدة من أغرب قضايا الابتزاز التي شهدتها محافظة الفيوم، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس سيدة عامين، بعد أن لعبت دورًا محوريًا في جريمة هزّت الرأي العام، تورطت فيها عصابة استخدمت الحيلة والتهديد لإذلال شاب وتصويره عاريًا داخل شقة مغلقة، تحت وهم "مكتب عقارات".

وفيما يلي، نروي تفاصيل القضية من البداية عبر موقع "مصراوي"، كيف وقعت الجريمة؟ ومن وراء التخطيط؟ ولماذا صدر الحكم بالسجن على السيدة المتهمة؟

- بداية القضية

القضية بدأت ببلاغ قد يبدو عاديًا، لكنها كشفت عن تفاصيل صادمة: شاب استُدرج بخدعة محكمة، ثم وجد نفسه تحت رحمة تشكيل عصابي، أجبره على خلع ملابسه، والتصوير في أوضاع مخلة، قبل أن يُكره على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ ضخمة وصلت إلى 3 ملايين جنيه.

وقضت المحكمة، اليوم، برئاسة كل من: المستشار شريف إسماعيل وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، بتأييد حبس سيدة تُدعى "صبحة.م" لمدة عامين، بعد تورطها في جريمة إجبار شاب على التصوير عاريًا وتهديده بنشر الصور لابتزازه ماديًا ونفسيًا.

- مكتب عقارات يتحوّل إلى مصيدة

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى قسم ثان الفيوم، يفيد بتعرض موكله لعملية خطف وابتزاز عنيف على يد مجموعة من الأشخاص، بعد أن تم استدراجه إلى شقة زُعم أنها "مكتب عقارات".

داخل الشقة، فوجئ الشاب بوقوعه في كمين محكم، حيث تم تهديده بالسلاح، وتجريده من ملابسه، وتصويره في أوضاع مخلة، في وجود إحدى المتهمات من عضوات التشكيل، قبل أن يُجبر على توقيع إيصالات أمانة بقيمة 3 ملايين جنيه.

- تشكيل عصابي واعترافات مرعبة

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين، وهم: هشام.خ، محمد.ع، فرج.م، عزيزة.م، صبحة.م (التي صدر ضدها حكم اليوم)، هاني.م (هارب).

شكلوا فيما بينهم عصابة منظمة لاستدراج الضحايا وابتزازهم، باستخدام أساليب لا تخطر على بال، تتضمن الإيقاع بالضحية، وتصويره في أوضاع فاضحة ثم تهديده بنشر الصور ما لم يستجب لطلباتهم.

ووفق التحقيقات، استولى المتهمون على هاتف المجني عليه، ومبلغ 2000 جنيه، وأجبروه على توقيع الإيصالات تحت تهديد السلاح.

- مداهمة واعتقالات

على الفور، تم تشكيل قوة من قسم ثان الفيوم، وجرى مداهمة الشقة محل الواقعة، وأسفرت العملية عن ضبط 4 متهمين، فيما فرَّ 3 آخرون.

وبعد التحقيق معهم، أقر المتهمون بالواقعة وتفاصيلها أمام جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

- أحكام متعددة.. حبس السيدة "صبحة" عامين

في وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بحق أربعة من المتهمين، وهم هشام، محمد، فرج، وعزيزة، بينما تم تأجيل الحكم على "صبحة.م" التي كانت في وقتها هاربة.

وبعد القبض عليها وتقديمها للمحاكمة، صدر بحقها الحكم بالسجن عامين بتهمة المشاركة في الجريمة، تحديدًا في الاستدراج والتخطيط.

- رسائل صادمة وأثر نفسي باقٍ

بحسب أقوال المجني عليه، فإن التهديد بنشر الصور استمر لأيام بعد الواقعة، ما جعله يعاني من صدمة نفسية حادة، قبل أن يلجأ لمحامٍ ساعده في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنقاذه من الاستغلال المستمر.

- حكم قضائي عادل

القضية التي هزت الفيوم، لم تكن مجرد واقعة ابتزاز عادية، بل جريمة تم التخطيط لها بعناية، ونُفذت ببرود أعصاب يثير القشعريرة.

لكن الحكم النهائي جاء ليؤكد أن العدالة لا تتهاون مع من يستغلون الضعفاء، أو ينتهكون الخصوصية والكرامة الإنسانية لأهداف دنيئة.