محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نعى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء عصام الدين عبد الله عبد القادر، مدير أمن المحافظة، الذي تُوفي في حادث سير وقع بمنطقة سمالوط بمحافظة المنيا، أثناء توجهه إلى مقر عمله الجديد لتسلّم مهامه كمدير لأمن الوادي الجديد، قادمًا من منصبه السابق كنائب لمدير أمن شمال سيناء (الحكمدار).

وأكد المحافظ، في بيان رسمي، أن اللواء عصام عبد الله كان من القيادات الأمنية البارزة التي أدت دورًا محوريًا في إدارة ملفات معقدة خلال خدمته في مناطق ذات طبيعة أمنية خاصة، خاصة في شمال سيناء. وعبّر عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولرجال الشرطة، مشيدًا بإخلاصه وتفانيه في أداء الواجب.

وقد تدرّج الراحل في عدد من المناصب القيادية، بدأها في مديرية أمن القاهرة، ثم تولّى مسؤوليات تنفيذية بعدة مديريات، لا سيما في المحافظات الحدودية. وتم اختياره مؤخرًا لتولي إدارة أمن محافظة الوادي الجديد في إطار حركة تنقلات وزارة الداخلية.

ونعت قيادات بالوزارة اللواء عصام عبد الله، مشيرة إلى وفاته أثناء أدائه للواجب الوطني، مقدّمة تعازيها لأسرته وزملائه، فيما تستعد وزارة الداخلية لتشييع جثمانه في جنازة عسكرية تقديرًا لمسيرته المهنية.

وتتابع الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، في وقت تواصل فيه مديرية أمن الوادي الجديد ترتيباتها لاستقبال مدير جديد خلفًا للواء عصام عبد الله، بعد هذا الرحيل المفاجئ.