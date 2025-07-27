فريق طبي بجامعة أسيوط يعيد الحياة لشاب بعد إصابة حرجة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط، في إجراء عملية جراحية معقدة أعادت شابًا إلى حياته الطبيعية، بعد إصابته بطلق ناري تسبب في شلل كامل بالعصب الوجهي السابع وفقدان تام للسمع في الأذن اليسرى.

وجاءت العملية الدقيقة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وبقيادة الدكتور محمد محمود رشدي، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

وكان المستشفى قد استقبل الشاب، البالغ من العمر 16 عامًا، في حالة غيبوبة تامة، إثر إصابته بطلق ناري استقر خلف الأذن اليسرى، ما أدى إلى قطع كامل في العصب الوجهي السابع. وبعد أسبوعين من الرعاية المركزة، تقرر إجراء تدخل جراحي لاستكشاف العصب المصاب.

وخلال العملية، التي استغرقت نحو 6 ساعات، تمكن الفريق الجراحي بقيادة الدكتور محمد مدثر أبو شنيف، من تحديد موضع القطع، واستخدم وصلة عصبية مأخوذة من أحد الأعصاب الحسية الجلدية لإعادة توصيل العصب السابع بالعصب المسؤول عن حركة اللسان، دون التأثير على وظائف اللسان.

وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث أظهرت المتابعة الطبية تحسنًا تدريجيًا في حركة عضلات الوجه، حتى استعاد المريض قدرته الكاملة على تحريك وجهه، وعاد إلى ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي بعد عام من المتابعة الدقيقة.

شارك في هذا الإنجاز فريق متميز من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، والدكتورة أماني حسن، أستاذ التخدير والعناية المركزة، إلى جانب طاقم تمريض متخصص من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بإشراف الأستاذة ولاء أشرف.